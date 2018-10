La Casa de Júpiter y la Casa con Jardín salen a la luz en Pompeya

Recuadros de muy vivos colores, pinturas al fresco de extraordinaria belleza, mosaicos con representaciones misteriosas, sin precedentes, y objetos de uso cotidiano que hoy son auténticas reliquias, desde recipientes de terracota y bronce hasta un brasero de hierro. Son algunos de los últimos hallazgos realizados en la inexplorada Región V de la antigua ciudad de Pompeya, anunciados ayer por el Parque Arqueológico de Pompeya durante la visita de Alberto Bonisoli, el ministro de Cultura de Italia.

Destaca el siguiente hallazgo, no por su calidad artística pero sí por su importancia en lo que respecta a la datación de la violenta erupción del Vesubio en el 79 d.C.: una inscripción en carboncillo, un momento de la vida cotidiana de la época, que apoya la teoría según la cual la erupción ocurrió en octubre y no en el mes de agosto de ese año. La inscripción, realizada durante la reconstrucción de un ambiente de la Casa con Jardín, está fechada en el decimosexto día antes de las calendas de noviembre, correspondiente al 17 de octubre, es decir, una semana antes de la catástrofe, ocurrida el 24 de octubre (y no el 24 de agosto) según dicha hipótesis. La Casa con Jardín, denominada así por el amplio espacio abierto y porticado, donde crecían varias especies de plantas, se encontraba en obras el año de la erupción, tal y como demuestra la inscripción.

Dos viviendas increíblemente decoradas han salido a la luz en la Región V de Pompeya: la Casa con Jardín, con sus hermosos frescos de temas mitológicos y sagrados, y la Casa de Júpiter, con sus pinturas del primer estilo pompeyano, que imitan placas marmóreas de vivos colores, y sus "excepcionales mosaicos pavimentales con representaciones sin precedentes", señala el comunicado del Parque Arqueológico de Pompeya. Estas "representaciones sin precedentes" aún no han sido descifradas, pues no se tiene constancia de "ejemplos precisos con los que se puedan comparar", aunque según un examen preliminar "parecen referirse a mitos poco representados, probablemente de carácter astrológico".

Estos mosaicos resultan chocantes por sus extrañas figuras: un individuo se retuerce entre las llamas como un Ícaro golpeado por el ardiente sol, además de otras representaciones zoomorfas como un tiburón de colmillos afilados o una serpiente venenosa. En la Casa con Jardín destacan las megalografías, unas pinturas de grandes dimensiones, en las que aparece Venus con una figura masculina (Adonis o Paris) y Eros en el centro, y solamente con Eros en acto de pescar. En este ambiente hay, además, un retrato femenino de gran refinamiento que podría representar a la domina o propietaria de la vivienda.