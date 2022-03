World Press Photo 2022: el mejor fotoperiodismo de Norte y Centroamérica

World Press Photo 2022 - Norte y Centroamérica. Fotografía de la serie ganadora de una mención de honor en la competición.

En 2020, la tasa de mortalidad materna de las mujeres negras no hispanas fue de 55,3 muertes por cada 100.000 nacimientos, 2,9 veces más alta que la tasa de las mujeres blancas no hispanas en la misma situación, según el US National Center for Health Statistics.

Foto: Sarah Reingewirtz / Los Angeles Daily News / Southern California News Group / World Press Photo 2022