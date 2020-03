La vuelta al mundo tras una cámara

Premio nacional: Sri Lanka

Mientras pasaba una noche entera fotografiando una garza en un pequeño estanque, cerca de Bourne en Lincolnshire, este apuesto cazador apareció de repente, justo frente a mí y comenzó a nadar y bucear para pescar a un ritmo increíble No pude obtener un disparo adecuado durante algún tiempo, debido a la velocidad y la imprevisibilidad de este hábil cazador nocturno. Después de una buena media hora de caza, la nutria euroasiática se tomó un descanso, se sacudió el agua y yo no me perdí el momento.

Foto: Lakshitha Karunarathna/ Sony World Photography Awards 2020