The Evidence Project, fotos para un futuro más sostenible

La propensión de la humanidad a la producción de basura está claramente representada en esta fotografía de Gregg Segal. "Desde que era niño me he preguntado acerca de la basura: ¿adónde va y qué sucede cuando nos quedamos sin lugares para dejarla? El estadounidense promedio genera 13 kilos de basura por semana. Como nación, eso equivale a unos 4.000 millones de kilos a la semana. Me preocupa no solo cuánto tiramos, sino también lo poco que parece importarnos este problema", concluye.

© Gregg Segal / The Evidence Project