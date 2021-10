En primer plano

Fotografía ganadora del segundo premio en la categoría: Young

"Tomé esta foto en el jardín de mi casa durante el confinamiento a causa de la Covid-19 que se impuso en Sri Lanka. Como no había mucho que hacer ni ningún lugar a donde ir, comencé a cultivar en mi patio trasero y me centré en la fotografía macro. Cuando estaba plantando un día, vi una tela de araña en una planta de frijol. Corrí a mi casa para agarrar mi cámara e intenté capturar una foto. Pero no fue fácil ya que la araña se movia y era difícil enfocar. Me gusta la combinación de colores de verde, amarillo y dorado en esta imagen. El color dorado proviene de la luz del sol que entra a través de un pequeño agujero en la hoja de la planta. Lo incline ligeramente para hacer rebotar la luz de la tela de araña".

Canon EOS 7D, Canon 50mm f/1.8, ISO 200, 1/250sec at f/8

Foto: Sudith Rodrigo / CUPOTY 2021