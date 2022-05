Las mejores imágenes de la Vía Láctea de 2022

Motukiekie, Nueva Zelanda

Algunos de los cielos más oscuros y subestimados de Nueva Zelanda se encuentran a lo largo de la costa oeste de la Isla Sur, un lugar al que tengo la suerte de llamar hogar.

Motukiekie, situada a lo largo de «The Great Coast Road», es un área verdaderamente única donde el centro galáctico de nuestra Vía Láctea del hemisferio sur se asienta sobre las antiguas rocas sobre el mar y los arrecifes expuestos.

Si bien no es la composición que esperaba fotografiar aquella noche, debido a que el gran oleaje me impidió acercarme al arrecife principal, estoy realmente feliz con la foto que me llevé y muy orgullosa de haber salido a hacer fotos, ya que acababa de tener un bebé 6 semanas antes. Como os podéis imaginar ¡estaba bastante privada de sueño!

Canon R6, Sigma 20mm f/1.4 Art; ISO 12800, f/2.8, 20 seg. (Panorama de 40 fotos)

Foto: Rachel Roberts / Milky Way Photographer of the Year 2022