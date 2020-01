Las mejores fotos de viajes de 2019

Mención de honor en la categoría: Endangered Planet

El Uakari Calvo es un primate en peligro de extinción de los bosques de la cuenca del Amazonas. Este hombre fue confiscado a cazadores furtivos y ahora reside con una familia india. Dado que no fue criado por su madre y no aprendió las habilidades necesarias para sobrevivir solo, no puede ser devuelto a la naturaleza.

Pentax K7, lens 80-200 mm, f4, 1 / 250s, ISO 400

Foto: Jason Edwards/ www.tpoty.com