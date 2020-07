Toucan (Ramphastos toco) • In the indigenous mythologies of South America, the toucan is considered a sacred animal that serves as a messenger, because it is said to master all animal languages. It is also a link between the material and spiritual worlds. Its totemic function is communication. 📸 #toucan #tucan #bird #red #bestbirdshots #birdwatching #loves_birds #birdphotography #MomentoNatGeo @natgeoesp #TuFotoNatGeo #yourshotphotographer #wildlifephotography #fragile #survival #soul #consciousness #wildlifeplanet #endangered #biodiversity #animallovers #earthlings #enigma #naturephotography #naturelovers #sonylatin #chiaroscuro #totem #southamericabirds #colorfulbirds #birdsofinstagram @poisboys

