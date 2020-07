"Aprendí que podía llegar hasta donde quisiera y tomar mis propias decisiones, que puedes elegir tu camino y que tú mismo marcas el rumbo de tu vida... Aprendí que querer mucho no significa siempre querer bien, que amigos pocos, pero de los buenos... Aprendí que la felicidad son momentos y no algo que debas buscar durante toda tu vida, que las palabras se las lleva el viento y que no siempre cumplen lo que te prometen... aprendí que “para toda la vida” es aquello que te late muy dentro y por lo que darias mil vueltas a este loco mundo... Aprendí que hay gente que suma, gente que resta, pero de todos puedes aprender una valiosa lección... Aprendí que nunca dejamos de crecer, que la gente piensa mucho y siente poco, que nos movemos, lamentablemente, por demasiados prejuicios, que los niños crecen muy rápido y los mayores dejan vacíos difíciles de llenar... Aprendí que el amor es simple y nos empeñamos en complicarlo, que los sentimientos tienen que fluir porque no tiene sentido que los dejemos escondidos... Aprendí que los besos y los abrazos pueden alegrar y consolar un corazón atormentado, que se puede vivir con las heridas y las cicatrices, porque son el recuerdo de haber sobrevivido a grandes batallas... Aprendí que tengo que ser consecuente con mis actos y reconocer mis errores, que equivocarse forma parte de estar vivo... Aprendí que la vida tiene mil colores, que las lágrimas no son signo de debilidad, que sonreír es saludable y que hay pocas cosas tan sinceras como una mirada... Aprendí a disfrutar del sol y de la lluvia de los días grises... Aprendí a lidiar con mis propios miedos y que no siempre puedes tener aquello que quieres... Aprendí que si peleas, puedes obtener grandes resultados, que en esta vida nada es gratis, que todo conlleva esfuerzos y sacrificios... Aprendí que la vida es un viaje demasiado corto como para enamorarse de “lo común”, que la locura puede tener su punto divertido, que hay que amar con todo lo que tienes y más pero sobretodo aprendí a escucharme, a sentirme y a valorar aquello que me rodea... Porque hoy estoy aquí y, ¿mañana? Mañana será otro día..." ° #GranCanaria #IslasCanarias #wanderlust #tufotonatgeo #canaryislands

