Montañas eternas Kilómetros y kilómetros de carreteras serpenteantes, pueblecitos completamente incomunicados por la espesa capa de nieve, inmensos valles rodeados de altas montañas y bosques de alerces son el hogar de un sin fin de especies alpinas y rupícolas. En invierno la blanca nieve como una sabana recubre lo que imagino que en verano y primavera serán praderas de hierba verde, cubiertas de flores de todos los colores. Carámbanos de mas de un metro de longitud, riachuelos congelados y cascadas de hielo adornan Gran Paradiso. Los días de tormenta, acompañados de fuertes ventiscas y avalanchas dan paso a días completamente soleados, donde la calma reina en las altas montañas de los Alpes. Si quieres seguir leyendo, así como ver un vídeo y más fotos de este viaje no dudes en visitar la web!!! . Eternal mountains Kilometers and kilometers of winding paths, villages completely isolated by the thick snow cover, immense valleys surrounded by high mountains and larch forests are home to an endless number of alpine species. In winter the white snow like a savannah covers what I imagine that in summer and spring there will be green grass meadows, covered with flowers of all colors. More than a meter long caranvanos, frozen streams and ice waterfalls adorn Gran Paradiso. Storm days, accompanied by strong blizzards and abalanchas give way to completely sunny days, where calm reigns in the high mountains of the Alps. If you want to continue reading and see a video and more photos... In my website.

