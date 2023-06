Las mejores fotografías de retratos de 2023

Untitled #1 min

Fotografía galardonada con una mención de honor

"Coney Island Beyond the Boardwalk es el título de este proyecto. Soy un fotógrafo documental que ha pasado los últimos doce años trabajando y fotografiando a las personas que viven en Coney Island. Me gusta principalmente grabar a las personas en sus hogares y lugares de culto. Le doy a cada persona una copia de su foto. Cuando comencé este proyecto trabajaba en películas y venía el sábado por la mañana con un grupo para hacer fotos y la gente hacía cola en la cancha de baloncesto de la calle 24 para ver si podían obtener la suya. Muchas veces una mujer o una niña decían que eran mi hermana, mi madre o mi abuela, y yo les daba la foto. A pesar de que ahora trabajo con digital, todavía hago fotos y las regalo. Mi mayor emoción es ir al apartamento de alguien y ver mis fotos colgadas en la pared."