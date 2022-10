Las mejores fotografías panorámicas de 2022

Fotógrafos profesionales y aficionados de todo el planeta han sido un año más invitados a participar en el certamen de fotografía EPSON Internacional Pano Awards y competir por que una de sus imágenes se cuele entre las ganadoras de uno de los concursos de fotografía panorámica más pujantes de los últimos tiempos. La decimotercera edición del concurso dedicado al arte y la fotografía panorámica en todas sus variantes, ha contado este año con 4.129 entradas de 1.197 fotógrafos profesionales y aficionados de más de 98 países.

El ganador absoluto de la competición de 2022 fue el fotógrafo chino Jinyi He, con sus tres fotografías tituladas 'The Vein', 'Purple World' y 'Rainbow Canyon". He cuenta que fue muy especial para él ganar este premio con las fotografías de los lugares en los que pasó su infancia."The Vein",fue tomada en el Gran Cañón de Dushanzi, una maravilla geológica. Durante decenas de millones de años, el agua de nieve derretida del glaciar Tianshan ha abierto el pecho del vasto Gobi como un martillo y ha formado este paisaje natural bajo el movimiento de la corteza terrestre, la erosión del viento y la lluvia. Sobre "Purple World" He cuenta que “mayo es la temporada de floración en Xinjiang. Antes del amanecer un pastor local nos trajo a este paraíso". Por su parte "Rainbow Canyon" fue tomada en el bosque de piedra de Tianshan, que se encuentra al oeste de las montañas de Tishan. "Por la mañana, un arcoíris colgaba del cielo después de la lluvia y este bosque de piedra brotó como hongos bajo nubes oscuras", cuenta el fotógrafo".

Las de He, sin embargo, y sin desmerecer el exquisito trabajo del fotógrafo, son solo las fotografías ganadoras de un certamen que este año nos ha dejado decenas de imágenes que bien podrían ocupar su lugar. En esta galería os mostramos todas las imágenes galardonadas en el concurso: las mejores imágenes panorámicas de 2022.