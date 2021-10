Las mejores fotografías panorámicas de 2021

Fotógrafos profesionales y aficionados de todo el planeta han sido un año más invitados a participar en el certamen de fotografía EPSON Internacional Pano Awards y competir por que una de sus imágenes se encuentre entre las ganadoras de uno de los concursos de fotografía panorámica más pujantes de los últimos tiempos. La duodécima edición del concurso dedicado al arte y la fotografía panorámica en todas sus variantes, ha contado este año con 5.378 entradas de 1.245 fotógrafos profesionales y aficionados de más de 96 países, una participación que desde la organización consideran excepcional dadas la extrañas circunstancias de un año marcado por la pandemia global del coronavirus.

El ganador absoluto de la competición de 2021 fue Joshua Hermann con tres fotografías tituladas, "Eternal Triangle", "Morning Burn" y "Ancient Backwaters". Hermann explica al respecto que para él es un honor que sus imágenes hayan sido seleccionadas y declara que "una de las mejores cosas de la fotografía es su capacidad para informar"." Al crecer en el sur de Luisiana y conocer los pantanos y las marismas desde una edad temprana, su belleza única e interesante ecología me han acompañado durante toda la vida". "Quería compartir la belleza de estos lugares a través de mis imágenes, permitir que las personas vieran más de cerca la singularidad de estas áreas y, en última instancia, informarles de la importancia de proteger estos humedales", añade.

"Al fotografiar "Eternal Triangle", quise capturar estos cipreses que generalmente presentan una base ancha y abocinada", continúa el autor. "Debido a su hábitat acuático, desarrolla esta base triangular y unas raíces protuberantes llamadas rodillas de ciprés que le ayudan a establecerse en el terreno húmedo. Mientras remaba entre los árboles en esa mañana brumosa, los troncos triangulares destacaban de manera simétrica. Para mí, parecían triángulos que se alejaban en la niebla. Llamé a esta imagen "Triángulo eterno" como una oda a una de mis composiciones de jazz favoritas del gran Sonny Stitt".

Eternal Triangle Foto: Joshua Hermann / The Epson International PANO Awards 2021

Respecto de "Morning Burn" el fotógrafo cuenta que "cuando las condiciones son adecuadas y el aire fresco y húmedo comienza a calentarse sobre el agua en el pantano, la niebla comienza a formarse sobre el agua. Si tienes la suerte de que la niebla se quede cuando el sol rompe el horizonte, tiene lugar un espectáculo maravilloso. Se crea una breve ventana de tiempo en la que el sol comienza a encender la niebla con luz. Mientras remaba, la escena cambiaba constantemente frente a mí mientras el sol se elevaba poco a poco sobre el horizonte. Me detuve frente a esta arboleda y configuré mi cámara mientras el pantano preparaba su espectáculo de luces frente a mí".

Morning Burn Foto: Joshua Hermann / The Epson International PANO Awards 2021

Sobre su tercera imagen, "Ancient Backwaters" Hermann explica que: "como la mayoría de los grandes árboles de Estados Unidos, muchos de los viejos bosques de cipreses fueron talados durante el apogeo de la tala de madera. Hoy en día, no obstante, quedan algunos lugares donde estos gigantes de más de 1.000 años resisten en pie. Por lo general, se encuentran en zonas de difícil acceso para los leñadores, o resistieron porque los árboles en sí eran huecos y los troncos no tenían la forma ideal para la madera. Cuando encuentro estos antiguos monolitos en estanques y ciénagas, me transportan de inmediato a las tierras pantanosas de la antigüedad".

Ancient Backwaters Foto: Joshua Hermann / The Epson International PANO Awards 2021

Fotografías finalistas