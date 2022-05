Las mejores fotografías del All About Photo 2022

Durante todo el año, la All About Photo, organiza diversos concursos de fotografía en cada una de sus variadas disciplinas. De entre todos ellos, los más prestigiosos concedidos por la organización se dan a conocer en un certamen anual conocido como All About Photo Awards, "The Mind's Eye", un evento anual que desde que naciera en el año 2015 ha tenido el honor de incluir, tanto entre el jurado como entre los participantes, a algunos de los fotógrafos más prestigiosos del mundo.

Durante la presente, su séptima edición, el fotógrafo estadounidense Marcus Yam se ha alzado como ganador y fotógrafo del año 2022 gracias a su imagen titulada “Afghanistan’s air force is a rare U.S. -backed success story. It may soon fail", en la que se aprecia como un soldado inspecciona desde un helicóptero de la fuerza aérea de los Estados Unidos UH-60 Black Hawk, el distrito de Shah Wali Kot, al norte de Kandahar, en Afganistán.

Los cuatro puestos consecutivos han sido respectivamente para los fotógrafos, Debdatta Chakraborty, Konstantinos Tsakalidis, Landry Major y Rebecca Moseman. Según el jurado del concurso, la selección final refleja imágenes que documentan hechos y resaltan temas de actualidad; sin embargo, a diferencia de la pasada edición, los trabajos de este año parecen, en general, menos emocionales y más centrados en la estética. En esta galería os mostramos una selección de las mejores imágenes que nos deja el concurso.