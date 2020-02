El mejor fotoperiodismo en imágenes

El 10 de marzo de 2019, el vuelo ET302 de Ethiopian Airlines, un Boeing 737 MAX, desapareció del radar seis minutos después del despegue del aeropuerto de Addis Abeba y se estrelló matando a las 157 personas a bordo. El impacto fue tan grande que ambos motores quedaron enterrados en un cráter de 10 metros de profundidad, y los restos humanos fueron casi imposibles de identificar. El 14 de noviembre, ocho meses después del accidente, se selló el sitio del impacto y los restos no identificados de las víctimas fueron enterrados en varias hileras de ataúdes idénticos. Se hicieron comparaciones con el accidente de un avión de Lion Air, también un 737 MAX, 12 minutos después del despegue de Yakarta en octubre de 2018. Países de todo el mundo, con la excepción inicial de los Estados Unidos, retiraron temporalmente el 737 MAX del servicio. Los primeros informes mostraron que los pilotos no habían podido evitar que el avión cayera en picado repetidamente, a pesar de seguir los procedimientos recomendados por Boeing. Parecía que en ambos casos los pilotos luchaban por lidiar con un sistema de seguridad automatizado diseñado para evitar el estancamiento, y que corregía repetidamente el morro del avión hacia abajo. Parecía que el sistema se estaba activando posiblemente debido a un sensor defectuoso, a pesar de que nada estaba mal. Más tarde se supo que los pilotos de American Airlines habían confrontado a Boeing sobre posibles problemas de seguridad con el MAX. Boeing se resistió a sus protestas, pero prometió una solución de software, que no se había hecho cuando el vuelo ET302 se estrelló. Los aviones permanecieron en tierra hasta 2020.

Foto: Mulugeta Ayene / Associated Press/ World Press Photo 2020