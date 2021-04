El mejor fotoperiodismo de 2021

Imagen ganador en la categoría: Portraits

Ignat fue acosado durante sus años escolares. Durante estos, el psicólogo de la escuela le ayudo a raíz de los comentarios y rumores por los que puedo averiguar que Ignat hablaba de sí mismo usando el género masculino. Ignat se sinceró con el psicólogo sobre su identidad de género; era el primer extraño al que le había contado todo, pero le pidió mantenerlo en secreto. No obstante todo el colegio se enteró y los insultos y humillaciones se hicieron permanentes. Muchas personas LGBTQ + en Rusia mantienen un perfil bajo debido a la estigmatización contra la sexualidad no tradicional. Una enmienda a la constitución rusa aprobada en julio de 2020 estipula que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, sin otras opciones posibles. Anteriormente, según la ley rusa, las personas transgénero podían cambiar su género legalmente, pero la enmienda ahora también establece que el género de una persona tal como figura en su certificado de nacimiento no se puede cambiar. La ley también prohíbe el matrimonio con una persona transgénero, lo que se traduce en que las personas transgénero enfrentan desafíos en los que sus derechos económicos, sociales y culturales no están garantizados, ya que su género no está legalmente reconocido. Una de las principales consecuencias de ello es que las personas transgénero no tienen acceso a los servicios de atención médica relacionados con la transición, ni apoyo oficial contra la discriminación.

Foto: Oleg Ponomarev, Rusia/ Sony World Photography Awards 2021