Las mejores fotos de auroras boreales de 2020

La temporada de auroras abarca los meses de septiembre a abril en el hemisferio norte; y de marzo a septiembre en el hemisferio sur. Debido a la orientación del eje de nuestro planeta los mejores momentos para observar y fotografíar el que es uno de los mayores espectáculos de la naturaleza son los equinoccios de otoño y primavera respectivamente.

Pero además de acotarnos a unas fechas tan concretas, otro requisito a tener en cuenta es la oscuridad del cielo. Las mejores condiciones para contemplar auroras en todo su esplendor se producen en las zonas alejadas de la luz de las grandes ciudades, sin embargo, los grandes despliegues visuales de algunas auroras son visibles al ojo humano incluso desde zonas afectadas por la contaminación lumínica.

Dan Zafra, editor del blog de viajes y fotografía Capture the Atlas, ha pasado el año recopilando y seleccionando las mejores instantáneas de auroras boreales tomadas durante todo el año, y no solo por algunos de los mejores fotógrafos del mundo, si no también por los nuevos talentos que se adentran en este mundo de fantásticas y fantasmagóricas luces, así como de lugares desde donde las auroras nunca antes hubieran sido fotografíadas. El resultado del trabajo de Zafra es un blog que, con un carácter didáctico, está enfocado en los viajes, la fotografía de paisaje y la astrofotografía. Fruto de todo ello nació Northern Lights Photographer of the Year, que cada año, en diciembre, coincidiendo con la temporada de auroras boreales, nos ofrece las mejores imágenes del año en esta especial categoría, y de las cuales en esta galería fotográfica os mostramos una pequeña selección.