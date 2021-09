El zorro azul

"En marzo de 2020, mi esposa Louise y yo dirigimos a un grupo de fotógrafos por la reserva natural de Hornstrandir, muy remota, en el extremo noroeste de Islandia. Navegamos a través del Océano Atlántico para llegar a nuestro destino y pasamos cinco días en una cabaña rústica mientras seguíamos al zorro azul." El pelaje del zorro ártico cambia con el transcurso de las estaciones. En invierno adopta el blanco níveo que le confunde con el entorno, mientras que tonalidades que se difuminan entre tonos grisáceos y marrones le visten durante la tundra estival. Sin embargo, alrededor un 3% de la población de Vulpes lagopus mantienen un color carbón durante todo el año. A estos individuos se le conoce como zorros azules.

"Experimentamos un clima extremo y, en este día en particular, vientos huracanados y fuertes nevadas crearon una verdadera tormenta de nieve ártica. De hecho, la visibilidad se volvió tan mala que fue un apagón total y era difícil ver algo. Cuando las temperaturas bajaron a -22 con el viento helado, vi a esta hembra del Zorro Ártico mientras luchaba por mantenerse erguida. Los vientos azotaban su cuerpo mientras el frío se convertía en hielo en su rostro. Aunque los zorros árticos están diseñados para resistir el frío extremo, este tipo de condiciones les dificulta encontrar comida y cada invierno la tasa de mortalidad alcanza un gran pico.