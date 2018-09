Yellowstone, el primer Parque Nacional del mundo

«Hoy me hallo en Yellowstone, y quiero morirme.» Así describía Rudyard Kipling en un relato de 1889 su estancia en el parque más antiguo del mundo. Su crítica se debía sobre todo a la «muchedumbre vociferante» de turistas con la que compartió su visita. Maravillas como el géiser Old Faithful - en la imagen- atraen hoy a más de tres millones de visitantes al año; la mayoría no se aventura a más de cien metros de las carreteras asfaltadas.

Si Kipling se hubiese adentrado en los 8.992 kilómetros cuadrados del parque para admirar el esplendor de sus valles fluviales y prados de montaña, tal vez su lamento se habría convertido en loa.