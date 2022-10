No toda la basura y el impacto humano en nuestros océanos son negativos. Los buzos locales construyeron este arrecife artificial con carritos de compras e inodoros, y en unos días se convirtió en el hogar de una cantidad significativa de pulpos pálidos, muchos de los cuales se aparearon y pusieron huevos dentro del sistema.

Fotografía finalista en la categoría Our Impact del certamen Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2022