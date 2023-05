Los saami de Rusia, una de las últimas tribus indígenas de Europa, perdieron su autonomía nómada con el ascenso del poder soviético. Estos pastores de renos de la tundra de la península de Kola, se vieron obligados a vivir en edificios de apartamentos en la aldea de Lovozero, considerada como una reserva.

Su idioma saami y su traje tradicional fueron prohibidos. Hoy en día, apenas quedan 1.500 representantes de la tribu, y tan solo unos 200 hablan el idioma; la mayoría de ellos son ancianos.

Orgullosos de sus tradiciones, se esfuerzan por preservar su cultura mientras se adaptan a la modernidad y al calentamiento global en la región ártica.

De hecho esta fotografía fue tomada durante una ola de de calor en la península de Kola, cercana al círculo polar Ártico, en la que durante el mes de junio de 2022 se alcanzó una temperatura de de 30 °C, es decir, de 18 °C por encima de los promedios máximos de los días anteriores. Estas niñas acuden a bañarse en un arroyo cercano a su casa de campo familiar, en Lovozero.