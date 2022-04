"El año pasado, cerca de mi casa en Badlapur, India, mis amigos y yo estábamos caminando por las piscinas de agua formadas por el monzón y encontramos este caballito del diablo muerto flotando en la superficie. Nunca antes había visto esta disposición de sus cuatro alas con las hermosas gotas en ellas."

Fotografía ganadora del segundo premio en la categoría: Dragonflies and butterflies del certamen Close up Photographer of the Year 2021