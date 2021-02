El trono de un rey

"Conducía por las serpenteantes pistas forestales del Parque Nacional del Lago Nakuru, en Kenia, mientras se avecinaban unas nubes negras y ominosas y la lluvia ya se podía oler en el ambiente", explica Neelutpaul Barua, el autor de esta fantástica fotografía. Estaba en busca de la conocida "manada de los leones trepadores de árboles" cuando me topé con este león descansando detrás de un árbol muerto. Recé para que caminara por el árbol muerto y me brindara algunas oportunidades únicas para tomar fotografías. Mientras esperaba pacientemente, comenzó a lloviznar y la llovizna pronto se convirtió en un fuerte baño de agua. El tiempo y la luz se estaban esfumando. Si bien la lluvia agrega dramatismo, también agota la luz natural, especialmente debajo del dosel de bosque, pero para mi buena fortuna la paciencia valió la pena y tuve una breve oportunidad cuando el rey subió a su trono, lo que me permitió capturar un momento bastante etéreo".

Fotografía galardonada con una mención de honor en la categoría Mammals del certamen Nature Photographer of the Year 2020