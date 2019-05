Los trenes del Holocausto

Los retratos de algunos de los supervivientes del Holocausto se exhiben en la fachada del Museo del Patrimonio Judío de Nueva York. El vagón de un tren alemán antiguo como los que se usaron para transportar personas a Auschwitz y otros campos de exterminio, así como otros cientos de artefactos de la época también forman parte de la exhibición titulada "Auschwitz. No hace mucho, no muy lejos", que abrió al público el 8 pasado de mayo. Sin estos trenes que sirvieron para el transporte masivo de prisioneros a los campos de concentración, la escala a la que los alemanes aplicaron su "solución final" a la "cuestión judía" jamás hubiera sido posible. El manual de la SS dictaminaba que en cada vagón se podía transportar a 50 pasajeros. No obstante los vagones de carga se llenaban con hasta 100 personas y se cargaban rutinariamente entre el 150% y 200% de su capacidad.