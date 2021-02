La trampa de la naturaleza

Las plantas de la especie Sarracenia purpurea han evolucionado para ser carnívoras y así sobrevivir en sus ambientes pantanosos de suelos pobres en nutrientes. Generalmente las presas de estas plantas son pequeños invertebrados como polillas y moscas que suelen quedan atrapadas en el agua de lluvia que recolectan en sus hojas en forma de campana. No obstante, científicosde la Estación para la Investigación de la Vida Silvestre de Algonquin descubrieron recientemente un nuevo elemento en el menú para una población particular de estas plantas: ¡salamandras moteadas! (Ambystoma maculatum) Se trata de la primera vez que se documenta este comportamiento en que una planta captura de forma regular una presa vertebrada. Estas salamandras juveniles son una fuente masiva de nitrógeno en comparación con la presa típica de Sarracenia.

Fotografía galardonada con el primer premio en la categoría Other Animals del certamen Nature Photographer of the Year 2020