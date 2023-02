A las rayas águila manchadas -Miobaltilidae sp.- les gusta jugar con el oleaje en la reserva natural Australiana de Julian Rocks. Sujetándose con fuerza para evitar ser arrastrado por las olas, el autor de esta fotografía necesitó varias inmersiones para finalmente capturar una imagen nítida de la raya emergiendo de las ondulantes olas como un verdadero águila volando en una tormenta de montaña.

Fotografía finalista en la categoría Animals in Nature del certamen Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2022