Terrible belleza

Con motivo del 50 aniversario de la erupción del volcán Teneguía, el pasado 26 de octubre el fotógrafo Eduardo Garcíaquiso compatir con nosotros esta impresionante fotografía del volcán de la cordillera de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. Una instantánea en la que humo, cenizas, rayos y lava se aunan para mostrarnos la cara más sobrecogedora de nuestro planeta; una belleza que en ocasiones podríamos adjetivar de terrible.

"Quería compartir con todos esta fotografía que he tenido la fortuna, y como no, algo de suerte de poder realizar", explica el autor. "Dicha imágen forma parte del seguimiento fotográfico que he realizado en esta segunda visita a la isla", continúa. "Solo espero y deseo que, si vuelvo a mi amada tierra palmera, sea para dejar constancia del fin del proceso eruptivo que está dejando tras su paso muchos recuerdos destruidos".