El tábano y la amapola

Este primer plano muestra los fascinantes ojos verdes compuestos de un tábano -Tabanus sp.- los cuales le permiten ver casi 360 grados. ¡Por eso resulta tan difícil atrapar a estos insectos! La variedad de la vida, la biodiversidad, incluye también criaturas que no siempre nos gustan: garrapatas, mosquitos, bacterias y virus, piojos y tábanos. Pero la naturaleza no es una especie de bufé donde se pueda elegir qué quedarnos y qué desechar. Toda la inmensa variedad de formas de vida tiene una razón de ser, aunque no siempre sea evidente. Todo está interconectado.