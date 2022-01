Sobras de grizzlie

Zack Clothier decidió que estos restos de alce eran un lugar ideal para colocar una cámara trampa. Regresar a la escena fue un desafío. Zack jugó con el agua de deshielo y los con árboles caídos hasta encontrar la configuración perfecta. Este fue el último fotograma capturado por su cámara.

Los grizzlies, una subespecie de osos pardos, pasan hasta siete meses en letargo, una forma ligera de hibernación. Emergiendo en primavera, tienen hambre y consumen una amplia variedad de alimentos, incluidos los mamíferos.

Fotografía galardonada con el primer premio en la categoría: Animals in their Environment, de la Competición WildLife Photographer of the Year 2021