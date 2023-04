Esta ballena jorobada sufriría una muerte lenta, dolorosa y agonizante después de que su cola se enredara en varias cuerdas asidas a una boya.

Esto es u n reflejo de lo que están sufriendo no solo nuestros océanos, sino también nuestro planeta, producto del egoísmo y falta de responsabilidad del hombre. " Tomar esta fotografía fue para mí el momento más triste que he vivido en el océano. Especialmente porque he pasado mucho tiempo con ballenas jorobadas bajo el agua, experimentando contacto visual, interacciones y viendo con mis propios ojos cómo son seres sensibles e inteligentes", explica el autor de esta imagen, el fotógrafo Álvaro Herrero López Beltrán.

"Sin embargo, estoy "feliz" de poder capturar ese momento y mostrarle al mundo lo que está pasando, lo que estamos haciendo. Realmente espero que esta imagen nos haga conscientes, nos abra los ojos y nos impulse a hacer cambios reales."