El secreto para un largo cabello

Esta Rapunzel de la vida real no se ha cortado el pelo desde que tenía cinco años. Angelica Baranova, nacida en la aldea de Pokosnoye, en Rusia, dice que a sus padres les gustó el grosor de su cabello y no se lo cortaron. La joven de 28 años explica que, durante los años de guardería y escuela, su padre solía cortarle las puntas. "En mi vida, hubo dos momentos en los que los corté una longitud considerable, pero con el tiempo, decidí definitivamente que quería tener siempre el cabello largo".

Curiosamente, a menudo también se le pregunta a Angélica si venderá su cabello. Ella dice que nunca duda de la respuesta: un no rotundo. "Este tipo de ofertas se me hacen a menudo; me han llegado a ofrecer 5.000 dólares", cuenta para luego explicar cómo cuida su cabello. "Hay 3 reglas importantes para el pelo largo que siempre sigo: lo peino antes de lavarlo; lavo únicamente la cabeza y las raíces del cabello y lo seco de forma natural".

“En materia de densidad y longitud, el pelo depende mucho de la genética, aunque no debes olvidarte del cuidado adecuado", continúa. "Yo, por ejemplo, me lavo la cabeza con bastante frecuencia, por lo que es importante que use champús suaves sin componentes agresivos, para que el pelo no se seque. Una vez al mes me aplico una mascarilla a la que añado aceites de bardana o jojoba a las mascarillas comerciales. Intento hacerme un automasaje del cuero cabelludo con la mayor frecuencia posible y los peinados que luzco son sencillos y cómodos", añade.

"Además, con una nutrición adecuada y equilibrada, su cabello tendrá los "materiales de construcción" y las proteínas necesarias para un crecimiento adecuado". "Y tampoco uso secador, aunque tengo uno", sentencia.