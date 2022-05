"Divisé a esta rata mirando por la rueda de un automóvil abandonado en un corral cerca de mi casa en Cornwall, Inglaterra. Estaba enmarcado tan agradablemente por los círculos concéntricos del neumático que volví a la mañana siguiente con mi cámara con la esperanza de capturar el momento. Me gusta cómo los ojos de la rata se hacen eco de los agujeros en el neumático".

Fotografía ganadora del segundo premio en la categoría: Young del certamen Close up Photographer of the Year 2021