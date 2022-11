Al regresar de una cacería nocturna con las manos vacías, un macho alfa de dingo costero observa el mar sobre la cima de una duna. Afirmando su dominio, mantiene la cabeza en alto y camina suavemente hacia adelante mientras sale el sol. Impertérrito, descansará antes de salir una vez más a buscar comida para la manada.

Fotografía finalista en la categoría Animals in Nature del certamen Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2022