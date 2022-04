Psicodelia jabonosa

"Una pompa de jabón dura apenas unos segundos antes de que estalle y vuelva a su forma original. Esta imagen busca no solo retratar la vida efímera de un aparente fenómeno físico común, sino también mostrar los más diversos y fascinantes colores y patrones . El efecto psicodélico contenido en el movimiento del agua y el jabón capturado contra la luz alimenta continuamente mi imaginación".

Fotografía ganadora del segundo premio en la categoría: Manmade del certamen Close up Photographer of the Year 2021