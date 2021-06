Esta foto fue tomada en Lopburi, en Tailandia, un lugar conocido por miles de macacos cangrejeros que corren por la ciudad. Buscaba el momento para capturar a un mono jugando y de repente el fuerte viento trajo un periódico a la misma cara de uno de ellos. Parecía un monstruo corriendo sobre una barra de hierro.

Fotografía galardonada con una mención de honor en la categoría Man and Nature de la competición Nature Photographer of the Year 2020