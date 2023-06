"Capturé esta imagen durante mi expedición fotográfica anual a Socotra", cuenta el fotógrafo Bejamin Barakat, autor de esta imagen. "Las noches en la mística isla de Socotra son inolvidables bajo el abrazo de los árboles más extraños y hermosos que jamás haya visto. Sus troncos retorcidos parecían contar historias de tiempos antiguos, mientras que las flores rosadas en plena floración añadían un toque de belleza etérea".

"Sin embargo, lo que realmente me dejó sin aliento fue la oscuridad. Era como si alguien hubiera apagado todas las luces en el mundo. Las estrellas brillaban con tal intensidad que parecía que podía tocarlas. El horizonte era tan oscuro que parecía el cenit. En ese momento, me sentí pequeño e insignificante, pero increíblemente vivo, conectado con las fuerzas primordiales de la naturaleza que moldearon este lugar mágico a lo largo de millones de años."