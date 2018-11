Partido de fútbol en la arena

Al caer la tarde, un grupo de niños se divierte jugando un partido de fútbol tras una larga jornada de estudio en una madrasa cerca de Dacca, la capital de Bangladesh.

En Bangladesh las madrasas se cuentan entre las principales instituciones educativas del país, como prueban los 10.450 centros públicos inscritos en 2016, según datos del Centro de Estadísticas Educativas del país asiático.

Existen dos tipos diferenciados: las conocidas como madrasas Aliyah, controlada por el Estado, y las madrasas Quomi, instituciones independientes. Además de contenido islámico, las primeras ofrecen educación generalista y normalmente funcionan como escuelas mixtas, mientras que las segundas no cuentan con ningún tipo de control del Estado.

Sin embargo, según un estudio del Banco Mundial, a pesar del esfuerzo del país por llevar a cabo reformas pragmáticas que respondan a sus necesidades educativas, existe cierta preocupación por la calidad de la enseñanza de los centros privados no registrados. La institución internacional alertaba, por ejemplo de la gran brecha de género existente en estas instituciones en el aprendizaje de matemáticas, inglés y religión islámica. Otro dato preocupante, el 26% de las madrasas estudiadas no tenía el inglés entre sus asignaturas, y en el 56% no se enseñan matemáticas.