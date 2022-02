Paritorio gélido

Después de una tormenta, se necesitaron horas de búsqueda en helicóptero para encontrar este hielo marino fracturado y utilizado como plataforma de parto por las focas arpa. "Fue un pulso de vida que te deja sin aliento", explica Jennifer. Cada otoño, las focas arpa migran hacia el sur desde el Ártico a sus zonas de reproducción, retrasando los nacimientos hasta que se forma el hielo marino. Las focas dependen del hielo, lo que significa que es probable que las futuras poblaciones de focas se vean afectadas por el cambio climático.

Fotografía galardonada con el primer premio en la categoría: The Bigger Picture, de la Competición WildLife Photographer of the Year 2021