Paracaídas sagrados

"El pasado diciembre, mientras cortaba el seto en mi jardín, vi lo que pensé que eran mohos del fango creciendo en esta hoja de acebo muerta. En una inspección más cercana, noté picos increíbles que salían de la tapa de estos pequeños y raros hongos paracaídas de acebo, Marasmius hudsonii. Llevé la hoja de acebo a mi invernadero, a resguardo del viento, y luego pasé un tiempo arreglando cuidadosamente el musgo de detrás para crear un fondo agradable. Elegí deliberadamente una composición utilizando los bordes puntiagudos de la hoja de acebo como marco y para hacer eco de las espigas de los pequeños hongos".

Fotografía ganadora del primer premio en la categoría: Plants and Fungi del certamen Close up Photographer of the Year 2021