La oruga del ricino

"Me encanta lo inteligentes que son la mayoría de estas diminutas criaturas y me sorprende la frecuencia con que los humanos las ignoran o las odian. Un sentimiento de felicidad me invade cuando alguien ya no mata a una criatura diminuta porque sabe lo hermosas que son, de cerca" declara Pavan Kumar, autor de la imagen de esta oruga de de Ariadne merione, la cual se convertirá en la conocida como mariposa del ricino común. “Unos amigos míos y yo salimos cada vez que tenemos tiempo al campo y buscamos todo tipo de insectos en pequeños parques o a las afueras de la ciudad y les tomamos fotos. Solo se necesita algo de práctica y mucha paciencia para permanecer con ellos, observarles, comprender qué los alerta y luego acercarse y disparar, ya que la mayoría de los insectos suelen ser asustadizos ”