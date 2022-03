No es un gallo, no es un pato

Esta fue la primera oportunidad de João Rodrigues en cinco años para bucear en este lago, ya que solo emerge en inviernos de lluvias excepcionalmente fuertes, cuando los ríos subterráneos se desbordan. Tuvo una fracción de segundo para ajustar la configuración de su cámara antes de que estos anfibios se alejaran nadando. Distribuidos por la península Ibérica y el norte de Marruecos, los gallipatos - Pleurodeles waltl- (en ingles conocidos como tritones de costillas afiladas) llevan el nombre de su estrategia de defensa. Emplean sus costillas puntiagudas como armas, perforando su propia piel y recogiendo secreciones venenosas para luego embestir a sus contrincantes.

Fotografía galardonada con el primer premio en la categoría: Beahaviour: Amphibians and Reptiles de la Competición WildLife Photographer of the Year 2021