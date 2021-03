Navegando en la calma

¡Siempre que veo un Albatros me invade la emoción! Su gran tamaño y sus hermosas características hacen que sea un placer fotografiarlos. He estado trabajando durante algunos años en una serie de tomas divididas de las diversas especies de albatros que visitan las aguas de Tasmania. Conseguir un buen contacto visual y una buena simetría de los pies es un desafío, ya que generalmente son aves bastante tímidas. Utilizo una cámara compacta muy sencilla y económica y no un gran angular ni una lente húmeda al tomar estas fotos. El puerto plano de 6 centímetros de mi carcasa acuática puede ser pequeño, pero funciona de maravilla en condiciones de calma. Obtener los ajustes de exposición correctos es la parte importante porque pese a que las plumas del albatros son de un blanco brillante, pueden verse de manera razonablemente oscura bajo el agua.

Fotografía ganadora del tercer premio en la categoría: Up & Coming de la competición Underwater Photographer of the Year 2021