Mundos que chocan

En un intento de capturar una foto, los turistas se agolpan alrededor de un pequeño pingüino de las rocas en un rompeolas. Lamentablemente, como sucede con demasiada frecuencia con la fotografía de vida silvestre amateur y profesional, parece que se prestó poca atención al estrés potencial que este comportamiento podría causar a los animales.

Fotografía galardonada con una mención de honor en la categoría: Our Impact del concurso Australian Geographic Nature Photographer of the Year,organizado por el Museo de Australia del Sur