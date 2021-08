Los Mincéirs

"En 2009, comencé a fotografiar a estos viajeros en una feria de caballos de Irlanda, un grupo étnico también conocidos como Pavee o Mincéirs. Regresé a la feria del caballo al año siguiente para reencontrarme con ellos y darles algunas fotos que había tomado. Me gané su confianza y me invitaron a fotografiar a sus familias y otros clanes. Estaba intrigado por su estilo de vida nómada, así que decidí visitar sus caravanas, lugares de parada y campamentos al borde de carretera. En marzo de 2017, el grupo de viajeros irlandeses fue reconocido formalmente como grupo étnico. Hoy en día, todavía se enfrentan al racismo, la discriminación, las dificultades de la sociedad y las altas tasas de suicidio, aunque están muy orgullosos de su cultura. Quiero representar a estas personas a través de mis fotografías. Mi objetivo es continuar trabajando con estas familias, así como con otros miembros con los que me encuentro, y quizás permitir que las personas asentadas comprendan mejor su cultura única".

Fotografía galardonada con el tercer premio en la competición All About Photo Contest 2021