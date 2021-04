Mientras duermes

Malls Mire, un pequeño bosque en Glasgow situado entre una urbanización, un supermercado y una fábrica, es un refugio poco probable para la vida silvestre. A medida que se escapa el invierno, durante algunas noches al año, uno de sus pequeños estanques fangosos cobra vida con ranas comunes. Las fotografié por primera vez aquí en 2018 y desde ese día tengo esta imagen en mi cabeza. Pasaron otros dos años antes de que pudiera capturar de nuevo a las pequeñas maravillas que se agitan en las frías noches mientras la ciudad duerme. Esta toma final es la culminación de 25 horas de trabajo durante 4 noches en la oscuridad, cubierto de barro, esperando que los elementos impredecibles de la naturaleza se alineen. ¿Tiempo bien empleado. Absolutamente.

Fotografía ganadora del primer premio en las categoría: Brithish Waters Wide Angle y My Backyad en la competición Underwater Photographer of the Year 2021