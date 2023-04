Las trompas de los proboscídeos es una de las características anatómicas más distintivas del mundo natural y esta fotografía en la que un elefante parece querer jugar con la cámara del fotógrafo Suliman Alaquiti pretende enfatizarla.

"Afortunadamente, el elefante tenía curiosidad por la cámara y estaba feliz de sentirla, lo que me dio la oportunidad de capturar esta perspectiva a pesar de las malas condiciones", cuenta su autor. "En mis primeros intentos, las fosas nasales no estaban completamente iluminadas debido a lo cerca que se encontraban de la lente, así que r egresé tras una ventana de tiempo específica, cuando pensé que el ángulo del sol sería óptimo y logré iluminar completamente las fosas nasales. Esto agregó mucho más detalle a la parte clave de la imagen, sin la cual la foto no sería lo que es."