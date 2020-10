A vista de pájaro: estas son las mejores fotos aéreas de 2020

Hace no demasiado tiempo, la fotografía aérea era una prebenda al alcance de muy pocos. Un mundo apenas explorado por un selecto grupo de privilegiados que contaba con la suerte de poder subirse a un avión o un helicóptero por puro amor al arte de la fotografía. Aunque la competencia fuera feroz, quien no disponía de los medios necesarios siempre podía contar con la fortuna de recibir el encargo de alguna institución pública o medio de comunicación, algo que no obstante no ocurría con demasiado frecuencia. Eran, sin duda, tiempos duros para la fotografía aérea. No obstante, en los últimos años, avances como la disminución del tamaño de las cámaras, la increíble mejora de sus prestaciones, o la llegada de drones comerciales a precios asequibles para el gran público, ha producido una explosión sin igual esta disciplina.

Así, con motivo de premiar y dar a conocer las bondades de la fotografía aérea nacen los Aerial Photography Awards, que con un éxito rotundo ha contado con la participación de cientos de fotógrafos procedentes de más 65 países distintos y que han nutrido a la competición con fotografías que se han contado por miles. Una primera edición de la cual el fundador de la competición Christophe Martin declara que: "la calidad y diversidad de las imágenes da buena cuenta de la evolución de la disciplina en los últimos años, y ofrece una nueva fuente de inspiración y perspectivas únicas para sus cada vez más aficionados". En la siguiente galería fotográfica os mostramos algunas de las mejores imágenes de un certamen que mira al mundo desde el cielo.