El matrimonio perfecto

Tomé esta imagen después del atardecer para que se apreciaran mejor los colores del paisaje mientras caminaba por la región de la Araucanía, en Chile. Las araucarias son plantas primitivas que se encuentran solo en algunas áreas del planeta. En esta imagen aquellas más antiguas se combinaron con los últimos matices que el otoño pintaba sobre un bosque de hayas. Esa noche mis piernas me llevaron a la cima de una montaña después de una larga caminata, lo que me permitió asistir al matrimonio perfecto entre los colores y las formas del valle.

Fotografía galardonada con una mención de honor en la categoría Plants and Fungi de la competiciónNature Photographer of the Year 2020