En algunas ciudades indonesias como la de esta imagen tomada en Surabaya, es usual encontrar macacos cautivos portando máscaras durante horas en diversos espectáculos callejeros. Esta fotografía en la que un macaco agarra con su mano la cadena que le subyuga, denuncia las crueles condiciones a las que en muchas ocasiones se ven sometidos estos animales.

The Monkey in the mask: Fotografía finalista en la categoría Human Nature de la Competición Big Picture Photography Awards 2018