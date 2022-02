Maniobra de distracción

Dos ojos llenos de curiosidad se clavan en el objetivo de la cámara tras una brizna de hierba. Pertenecen a una libélula que, tras fracasar en su intento por pasar desapercibida, miró con sorpresa al fotógrafo en el condado de Sussex, Inglaterra. "Es una imagen que he querido tomar durante años", cuenta Dean Bryant, quien capturó esta inusual fotografía.

"Llevo fotografiando insectos varios meses y últimamente me he dado cuenta de que las libélulas suelen venir a esta zona, así que madrugué para ver si podía fotografiar alguna", añade Bryant, quien asegura que no es necesario un equipamiento excesivamente caro para disfrutar de la fotografía, pues su cámara era de segunda mano y se las apañó como mejor supo para tomar esta imagen sin necesidad de utilizar una lente macro. Cumplió su objetivo y volvió a casa lleno de alegría, sabiendo que había tomado una de las imágenes que siempre había imaginado durante mucho tiempo.